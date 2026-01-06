- Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1897
Время на прочтение
2 мин
"Я лягу, но оно не заедет в Украину": как историю об итальянце на границе разобрали на мемы (фото)
На рейсе из Италии в Украину разразился громкий скандал из-за поддержки агрессии РФ.
Социальные сети всколыхнул инцидент, произошедший в рейсовом автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Гражданин Италии спровоцировал конфликт открытыми пророссийскими заявлениями. Муж заявил, что поддерживает лидера страны-агрессора Путина и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Украины.
ТСН.ua собрал самые интересные и смешные мемы из этой истории в соцсети Threads.
Ситуация получила огласку благодаря украинке Дарье Мельниченко, которая ехала тем же рейсом. Она зафиксировала антиукраинские высказывания иностранца и не оставила инцидент без публичного внимания.
По словам очевидцев в соцсети, дерзкое поведение пассажира, одновременно носившего украинскую вышиванку и поддерживавшего военные преступления Кремля, вызвало волну возмущения среди присутствующих. Несмотря на серьезность конфликта и гневную реакцию общества, история об «итальянце в едущей в Белую Церковь вышиванке» быстро трансформировалась в сетевой «фольклор».
Многие мемы касались и реакции пограничников на этого итальянца.
Также украинцы предложили обновить главный слоган пограничной службы.
Не обошлось и без политических целей.
Также украинцы выражали свой «протест» итальянским традициям, в частности, блюдам.
Украинцы в Сети не только создавали мемы, но и внимательно следили за ходом истории.
На эту ситуацию отреагировал также украинский бизнес. Теперь в Монобанке можно использовать скин на свою карту.
Другие бренды также предлагали пользователю Дарьи подарки или свои бесплатные услуги. Также пользователи разыскали и самого итальянца, и его жену. Даже делились фото и скриншотами соцсетей.
Также сами итальянцы в соцсети отреагировали на этот случай. Они настаивали украинцев быть объективными и понимать, что не все их граждане занимают такую позицию, как новый «герой» Рокко.
Благодаря такой неравнодушной и патриотической реакции Дарьи многие украинцы не только поддерживали девушку, но и выражали благодарность за неравнодушие. К примеру, журналист Виталий Глагола подарил украинцы особую футболку.
Напомним, Сеть всколыхнула история, развернувшаяся в рейсовом автобусе сообщением Италия — Украина. Гражданин Италии, одетый в подаренную украинской любимой вышиванку, публично восхвалял военного преступника Путина и оскорблял Украину. Однако он не учел одного: рядом ехала украинка, решившая не оставлять это безнаказанным.