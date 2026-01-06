"Я лягу, но оно не заедет в Украину": как историю об итальянце на границе разобрали на мемы (фото)

Граница (иллюстративная фотография) / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Социальные сети всколыхнул инцидент, произошедший в рейсовом автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Гражданин Италии спровоцировал конфликт открытыми пророссийскими заявлениями. Муж заявил, что поддерживает лидера страны-агрессора Путина и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Украины.

ТСН.ua собрал самые интересные и смешные мемы из этой истории в соцсети Threads.

Ситуация получила огласку благодаря украинке Дарье Мельниченко, которая ехала тем же рейсом. Она зафиксировала антиукраинские высказывания иностранца и не оставила инцидент без публичного внимания.

По словам очевидцев в соцсети, дерзкое поведение пассажира, одновременно носившего украинскую вышиванку и поддерживавшего военные преступления Кремля, вызвало волну возмущения среди присутствующих. Несмотря на серьезность конфликта и гневную реакцию общества, история об «итальянце в едущей в Белую Церковь вышиванке» быстро трансформировалась в сетевой «фольклор».

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Многие мемы касались и реакции пограничников на этого итальянца.

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Также украинцы предложили обновить главный слоган пограничной службы.

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Не обошлось и без политических целей.

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Мемы об итальянце на границе. / © соцмережі

Также украинцы выражали свой «протест» итальянским традициям, в частности, блюдам.

Мемы об итальянце на границе / © из соцсетей

Украинцы в Сети не только создавали мемы, но и внимательно следили за ходом истории.

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

На эту ситуацию отреагировал также украинский бизнес. Теперь в Монобанке можно использовать скин на свою карту.

Скриншот по сообщению в соцсети. / © соцмережі

Другие бренды также предлагали пользователю Дарьи подарки или свои бесплатные услуги. Также пользователи разыскали и самого итальянца, и его жену. Даже делились фото и скриншотами соцсетей.

Мемы об итальянце на границе / © Скриншот

Мемы об итальянце на границе / © соцмережі

Также сами итальянцы в соцсети отреагировали на этот случай. Они настаивали украинцев быть объективными и понимать, что не все их граждане занимают такую позицию, как новый «герой» Рокко.

Скриншот сообщения в соцсети с автоматическим переводом на украинский язык. / © Скриншот

Благодаря такой неравнодушной и патриотической реакции Дарьи многие украинцы не только поддерживали девушку, но и выражали благодарность за неравнодушие. К примеру, журналист Виталий Глагола подарил украинцы особую футболку.

Скриншот по сообщению журналиста в соцсети. / © Скриншот

