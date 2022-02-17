"Я любила тебя, как могла": что известно о женщине, которая бросилась под поезд в Одессе

"Я любила тебя, как могла": что известно о женщине, которая бросилась под поезд в Одессе

Погибшая работала бухгалтером и воспитывала сына.

Появились новые подробности трагедии, произошедшей 15 февраля на Слободке (Одесса). Там женщина бросилась под поезд, оставив предсмертную записку. По словам машиниста, женщина внезапно вышла на колеи перед приближением локомотива и хотя он затормозил, из-за короткого расстояния это оказалось бесполезным. Женщина получила смертельные травмы.

Как рассказали соседи женщины журналистам "Новости.LIVE Odesa", погибшую звали Елена, она работала главным бухгалтером одной из городских больниц.

Также читайте В Одессе поезд отрезал ногу мужчине

Предсмертная записка была адресована ее 17-летнему сыну Александру.

“Я любила тебя как могла. Я загнала себя в тупик. Просто нет смысла дальше жить…” – было написано в записке.

"Она пыталась давать своему единственному сыну все лучшее. Хороший колледж, где он хорошо учится. Сейчас учится в высшем учебном заведении на бюджете, на физико-химическом факультете, куда поступил самостоятельно. Мама ему помогала подготовиться к экзаменам, они разбирали вместе биологию, физику.. Отношения между сыном и матерью были обычными. Семья не пьет, воспитанная, вели нормальный образ жизни. Много читали как сын, так и его мама. Всегда было о чем поговорить, общительная и активная семья", – рассказала знакомая погибшей.

Выяснилось, что Елена брала в кредит огромные суммы средств. По мнению знакомых, это основная причина отчаянного шага, на который отважилась женщина.

"Зачем она их брала – никто не знает. Какие у нее были проблемы, остались только предположения. У них было все – жилье, еда, хорошая работа. О своих проблемах никогда никому не рассказывала. Если бы рассказала – мы бы ей помогли", – добавляет соседка Елены.

Со своим мужем погибшая развелась более 15 лет назад, он давно проживает в другой стране.

Новости Луцка: женщина порезала свою двухлетнюю дочь, а потом хотела совершить самоубийство

Читайте также: