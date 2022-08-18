Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Я люблю Путина": в Варшаве агрессивный россиянин пытался напасть на медиков и прохожих (видео)

Дата публикации
Просмотры
3036
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Я люблю Путина": в Варшаве агрессивный россиянин пытался напасть на медиков и прохожих (видео)

скриншот с видео

Россиянин неадекватно вел себя, обижал поляков и полез в драку с прохожим.

В столице Польши Варшаве агрессивный гражданин Российской Федерации пытался напасть на медиков и прохожих, выкрикивая, что он за Путина и оскорбляя поляков.

Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

На обнародованном видео видно, как мужчина агрессивно ведет себя у остановки общественного транспорта, громко признаваясь в своей любви к Путину и одновременно оскорбляя граждан Польши.

"Я люблю Путин. А почему бы и нет? Это мое право!", – выкрикивал россиянин.

Мужчину попросили успокоиться, однако он не угомонился и впоследствии полез в драку с прохожим, после чего его задержали и передали полиции.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3036
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация