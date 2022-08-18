"Я люблю Путина": в Варшаве агрессивный россиянин пытался напасть на медиков и прохожих (видео)

Россиянин неадекватно вел себя, обижал поляков и полез в драку с прохожим.

В столице Польши Варшаве агрессивный гражданин Российской Федерации пытался напасть на медиков и прохожих, выкрикивая, что он за Путина и оскорбляя поляков.

Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

На обнародованном видео видно, как мужчина агрессивно ведет себя у остановки общественного транспорта, громко признаваясь в своей любви к Путину и одновременно оскорбляя граждан Польши.

"Я люблю Путин. А почему бы и нет? Это мое право!", – выкрикивал россиянин.

Мужчину попросили успокоиться, однако он не угомонился и впоследствии полез в драку с прохожим, после чего его задержали и передали полиции.

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