Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Я люблю тебя, Россия": на Закарпатье задержали предателя, поддерживавшего войну (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1263
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Я люблю тебя, Россия": на Закарпатье задержали предателя, поддерживавшего войну (фото)

СБУ задержали в Мукачево предателя / Фото: СБУ

Коллаборанта из Закарпатья задержали.

В городе Мукачево Закарпатской области задержан местный житель, который поддерживал войну России против Украины и признался в любви к стране-агрессоре.

Об этом сообщили в СБУ Закарпатской области.

По данным следствия, местный житель в социальных сетях активно поддерживал войну России против Украины. Он публиковал сообщения, где оправдывал незаконное военное вторжение РФ и поддерживал оккупационную армию. Коллаборант из Закарпатья публиковал сообщения: "Я люблю тебя, Россия" и распространял российскую пропаганду.

Пропагандистские сообщения жителя Мукачево / © СБУ
Пропагандистские сообщения жителя Мукачево / Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили агитатору о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Предатель оправдывал массовые убийства украинцев / © СБУ
Предатель оправдывал массовые убийства украинцев / Фото: СБУ

Дело об изменнике из Мукачево отправили в суд.

Напомним, в Кировоградской области контрразведка Службы безопасности Украины поймала расконсервированного агента российской ФСБ, получившего враждебную задачу – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ.

Читайте также:

В Польше задержали коллаборанта с Россией, он оказался украинцем

В Польше задержали коллаборанта с Россией, он оказался украинцем

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1263
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация