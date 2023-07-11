"Я люблю тебя, Россия": на Закарпатье задержали предателя, поддерживавшего войну (фото)

Коллаборанта из Закарпатья задержали.
В городе Мукачево Закарпатской области задержан местный житель, который поддерживал войну России против Украины и признался в любви к стране-агрессоре.
Об этом сообщили в СБУ Закарпатской области.
По данным следствия, местный житель в социальных сетях активно поддерживал войну России против Украины. Он публиковал сообщения, где оправдывал незаконное военное вторжение РФ и поддерживал оккупационную армию. Коллаборант из Закарпатья публиковал сообщения: "Я люблю тебя, Россия" и распространял российскую пропаганду.
Следователи СБУ сообщили агитатору о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Дело об изменнике из Мукачево отправили в суд.
Напомним, в Кировоградской области контрразведка Службы безопасности Украины поймала расконсервированного агента российской ФСБ, получившего враждебную задачу – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ.
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