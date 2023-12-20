"Я малыша вынес во двор, а он — мертвый": стали известны подробности гибели матери и детей на Черниговщине

На Черниговщине во время пожара погибли двое детей с матерью. Возгорание произошло в жилом доме в с. Гмирянка Ичнянского территориальной громады. Ликвидировать пожар удалось за час.

"Суспільне" узнало подробности трагедии.

Одного из мальчиков без признаков жизни на улицу вынес местный житель, 15-летний Дмитрий. В дом, который был в дыму, парень вошел, чтобы спасти детей.

"Раз зашел, второй, третий — не могу зайти, потому что дыма полно, горит там. Не могу зайти. На этот раз захожу, тряпку мокрую на лицо накинул. Чувствую, что натолкнулся на что-то. Фонариком вниз, а там малыш лежит. Хватаю, вынес во двор и трогаю пульс, а он все — мертв. Пожарка приехала, окна разбили, вытащили и мать, и еще одного малыша", — говорит Дмитрий.

На место пожара парня позвала его двоюродная сестра, которая дружила с хозяйкой дома. Женщина как раз шла к ним в гости. О дыме, который шел из окон и дверей, она сообщила и соседке.

"Она пришла к ней домой, а дым же идет. Она дверь первую открыла — дым валит. Она прибежала ко мне и говорит, что так и так. Жанна трубку не берет, дым валит. Мы же с ней пошли, а там в дом зайти нельзя", – вспоминает местная жительница Лариса.

Женщины вызвали спасателей.

Главный инспектор Прилуцкого районного управления ГСЧС Богдан Кубай рассказал, что сообщение о пожаре поступило в 10:25. Через полчаса пожар локализовали. На месте происшествия работали пять спасателей и одна машина.

Напомним, ранее в селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом в одном из частных домов пострадала семья из трех человек. Отец и 4-летний сын погибли.

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