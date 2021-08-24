"Я мечтал жить в Украине": уроженец России запустил в небо воздушного змея в сине-желтых цветах

Мужчина рассказал, что с детства мечтал жить в Украине, и именно она вызывает у него щемящие чувства.

Уроженец российского Челябинска запустил в небо над Бали воздушного змея в сине-желтых цветах, посвятив его Украине. Все это он снял на видео и выложил на своей странице в Instagram.

Автор видео рассказывает, что хоть и родился в России, все же всегда мечтал жить в Украине.

"Говорят, что Родину не выбирают. Где родился — там и пригодился... Все ложь, товарищи. Еще как выбирают. Я с детства мечтал жить в Украине. Еще когда бабушка учила меня, малого челябинского мальчика, петь родные песни, мне мечталось жить у того широкого Днепра, что "ревет и стонет", — рассказывает он.

Мужчина говорит, что очень часто путешествует, но Украина всегда вызывает у него щемящие чувства.

"Сегодня, слава высоким технологиям, и, возможно, Богу, я могу жить по всему миру... В своих путешествиях я настолько розбалувався, что новые страны, места, путешествия не вызывают уже таких сильных чувств, как прежде, однако возвращаясь в Украину, произджаючы городов по пути из Борисполя — стоит только взглянуть на Днепр — и сердце сразу дрожит, как в первый раз. I вновь вспоминаю бабушку, ее песни...", — написал он.

Путешественник находясь на Бали решил особо отметить День государственного флага Украины.

"На Бали есть традиция к счастью запускать воздушных змеев. Этот мы запускали в День национального флага, а ролик мне помогала смонтировать сегодня ночью моя сестра. Желательно бы, чтобы на 31-годовщину Независимости она смогла запустить этого змея у себя на Родине, в свободном украинском Крыму. Ну край — на 32. Всех с Праздником!" — добавил мужчина.

Напомним, замок "Паланок" в Мукачево подсветили цветами флага Украины.

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