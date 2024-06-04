"Я начальник – ты дурак": что делать, если командир нарушает права военных

Украинские военнослужащие могут обращаться в случае нарушения своих прав во Временную следственную комиссию (далее – ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в Минобороны, ВСУ, других военных формированиях.

Насколько реально в Украине военнослужащему защитить свои права в случае произвола командования — говорится в статье "Громадського".

Консультанты ВСК, военные Даниил и Кирилл Яковлевы рассказали, что в одной из бригад, где они служили, пожаловались на коррумпированность своего командира, однако вместо выяснения ситуации, их просто выгнали.

"Вот пусть боец попытается пожаловаться на командира. У того такая власть, что он за это солдата может месяцами держать в окопе. Или обвинит его в неисполнении приказа – а это для подчиненного уголовная ответственность и тюремное заключение", – говорят братья Яковлевы.

По словам братьев-военных, иногда они сталкивались с откровенной дуростью командования. К примеру, командир поручил обустроить снайперскую позицию в той местности, где это сделать невозможно.

"Мы объясняли командиру, что на этой местности снайперскую позицию не обустроишь. А он нам: "Залезьте на дерево и стреляйте".

Или ребята из нашего подразделения чуть не погибли под Купянском, потому что командир не готовил операцию. Нам просто сказали: "Идите, там на месте разберетесь", – рассказывает Даниил Яковлев.

"Еще с советских времен в армии прижилось это: "я начальник — ты дурак", "команды думать не было", или "я приказал, а ты должен сделать, и меня не интересует, как ты это сделаешь". Есть командиры, которые обращаются с подчиненными, как боги, которые всегда правы", – признаются братья Яковлевы.

Жалобы на воинскую часть рассматривает сама часть

Руководитель ВСК, народный депутат Анна Скороход рассказала, что военнослужащий может подать жалобу на имя высшего командира или обратиться в суд. Но это не совсем работает, потому что все приходящие на часть жалобы рассматривает сама воинская часть.

"Это нонсенс. Потому что рассматривать должно высшее военное командование или отдельная комиссия, чтобы расследование было объективным, чтобы не возникало круговой поруки, чтобы пожаловавшийся боец не становился заложником ситуации", — говорит нардепка.

Так куда можно жаловаться

Кроме того, боец может пожаловаться на горячую линию Минобороны. Однако Скороход признает, что горячая линия — тоже малоэффективный инструмент. Поэтому она советует защитникам при нарушении их прав командованием обращаться именно в ВСК Верховной Рады.

По ее словам, с начала работы ВСК получила более 3 тысяч жалоб. Часть — коллективные, иногда подписаны сотней бойцов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области военные строили имение командующему теробороной.

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