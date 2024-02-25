"Я нахожусь в позитиве от ответа партнеров": Зеленский о предоставлении дальнобойных ATACMS

Владимир Зеленский намекнул на положительное решение о предоставлении Украине дальнобойных ATACMS дальностью 300 км, с помощью которых можно будет наносить удары вглубь России.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления Украине ракет ATACMS радиуса 300 км.

Об этом глава государства сказал сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции.

"Я нахожусь в позитиве после недавнего ответа наших партнеров по этому оружию (ред. ATACMS с дальностью 300 км)", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые подтвердил использование ATACMS на фронте 17 октября 2023 года. Однако это ракеты меньшего радиуса действия.

Также сообщалось, что Украина может получить от США сотни ракет ATACMS, которые планировали утилизировать.

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