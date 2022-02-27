"Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты": Зеленский рассказал о переговорах с Лукашенко

"Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты": Зеленский рассказал о переговорах с Лукашенко

Это был первый предметный разговор лидеров соседних стран за последние два года.

В воскресенье, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые за два года провел предметный телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Подробности этого разговора глава украинского государства сообщил во время своего видеообращения.

"Мы не разговаривали с ним два года. Сегодня мы говорили очень предметно. Я подробно объяснил невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты, самолеты и вертолеты. Я не хочу, чтобы в Украину из Беларуси шли войска. И он меня заверил в этом", – отметил Зеленский.

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По словам украинского президента, Александр Лукашенко предложил организовать встречу украинской и российской делегаций для мирных переговоров, относительно результативности которых Зеленский выразил сомнение.

"Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегация встретились на реке Припять. Подчеркиваю — без всяких условий. Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был, пусть маленький, но все же шанс", — заметил глава украинского государства.

Напомним, глава ГПСУ Сергей Дейнеко направил официальное письмо главе Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолию Лаппо. Глава украинского пограничного ведомства отметил, что Беларусь фактически ведет войну совместно с Россией.

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