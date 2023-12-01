"Я не хочу, чтобы он был президентом": Елена Зеленская рассказала, каким видит будущее своей семьи

Первая леди считает, что ее мужу нужно найти что-нибудь новое.
Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что не хотела бы, чтобы ее муж занимал пост президента еще на один срок.
Об этом она рассказала журналистам в подкасте The Economist.
"Я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок или на два следующих срока", — сказала она.
Зеленская считает, что ее мужу так же, как ей вместе с ним, нужно найти что-нибудь новое в этой жизни. Супруга действующего президента уверена, что у них достаточно креативности, чтобы придумать интересное занятие.
После окончания войны Елена Зеленская мечтает всей семьей (у супругов двое детей -10-летний сын Кирилл и 19-летняя дочь Александра) уехать в путешествие.
"Наша семья снова будет вместе. Будем жить вместе, с мужем и детьми. Все время. Возьмем отпуск и поедем куда-то, даже не знаю, куда угодно, но вместе все четверо. И этот отпуск будет длительным — целый месяц. А уже после этого мы подумаем, что делать дальше, он и я", — поделилась планами украинская первая леди.
Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская рассказала в одном из интервью, что кроме победы Украины в войне, сын и дочь "ждут, когда война отпустит их папу".
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