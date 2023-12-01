"Я не хочу, чтобы он был президентом": Елена Зеленская рассказала, каким видит будущее своей семьи

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что не хотела бы, чтобы ее муж занимал пост президента еще на один срок.

Об этом она рассказала журналистам в подкасте The Economist.

"Я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок или на два следующих срока", — сказала она.

Зеленская считает, что ее мужу так же, как ей вместе с ним, нужно найти что-нибудь новое в этой жизни. Супруга действующего президента уверена, что у них достаточно креативности, чтобы придумать интересное занятие.

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После окончания войны Елена Зеленская мечтает всей семьей (у супругов двое детей -10-летний сын Кирилл и 19-летняя дочь Александра) уехать в путешествие.

"Наша семья снова будет вместе. Будем жить вместе, с мужем и детьми. Все время. Возьмем отпуск и поедем куда-то, даже не знаю, куда угодно, но вместе все четверо. И этот отпуск будет длительным — целый месяц. А уже после этого мы подумаем, что делать дальше, он и я", — поделилась планами украинская первая леди.

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская рассказала в одном из интервью, что кроме победы Украины в войне, сын и дочь "ждут, когда война отпустит их папу".

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