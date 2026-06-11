«Я не мог поверить»: украинское село на Львовщине шокировало канадца

Украинское село (фото иллюстративная) / © pexels.com

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Канадец Кристофер вместе с женой-украинкой посетил украинское село Белки на Львовщине. Он был поражен традиционным бытом, гостеприимством людей, домашней едой, традициями и красотой природы.

Об этом рассказал его друг Маркиян из Львова, проживающего за рубежом, и активно ведет блог на Ютуб-канале.

Украинское гостеприимство

«Я не мог поверить. Смотрю — ворота такие, знаешь, не совсем в хорошем состоянии, немного ободранные, но ухоженные. Как так тебе объяснить, думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Мы приехали, открыли ворота, мы заехали, никого вроде бы не было. И только мы вышли из машины, целая семья полностью вышла из дома, стала там обниматься. Меня начали расцеловывать, Марк, я просто не знал, где деваться», — рассказал канадец.

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Он добавил, что был приятно ошеломлен приветливостью людей из села, которые не знали его, но гостеприимно встретили.

Стол ломился от блюд

По словам канадца, он не ожидал такого количества блюд на столе. Там было все: и сало, и вареники, разные виды салатов, украинский борщ и водка.

«Жена говорит, мы должны сейчас сесть, сначала поесть, перекусить, а потом будем двигаться дальше… А вот какой там стол был, там и горевка была, он говорит, и коняк был, сало украинское, вареники, пять видов разных салатов, борщ. И это все так вкусно пахнет, что весь дом просучился этим запахом украинской пищи. Я не мог поверить, я думаю, как эти люди могут позволить себе такие столы накрывать», — говорит он.

Впоследствии жена объяснила своему мужу, что когда кто-то приезжает из-за границы, украинцы стараются, чтобы он «чувствовал себя хорошо дома и чувствовал себя одним из них».

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«Ко мне стали говорить, улыбаться, поднимать тосты, заставлять пить водку. Я уже выпил четыре такие рюмочки, но уже на пятку мне было сложно, потому что ты знаешь, Марк, я не люблю много пить, я не могу много выпить. Я бы не сказал, что эти украинцы любят выпить, но они просто для счастья, для здоровья, для того, чтобы поднять этот дух и немного настроение всем», — рассказал Кристофер, добавив снова, что был поражен отношением украинцев.

Старинный быт украинского села

Далее канадец поделился тем, что был удивлен, когда увидел в доме печь, на которой еще готовят.

Никто там не заставляет ничего делать. И что интересно, что я пришел в этот дом, в этом доме была печка, Марко. Просто печка, понимаешь? И на этой печке они готовятся до сих пор есть. Вот меня это поразило: такое впечатление, что я попал куда-то обратно вовремя», — отметил он.

Жена ему объяснила, что не во всех украинских селах да. Есть дома даже лучше, чем в городе.

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«Эти люди, я увидел, они не были бедны, они были счастливы. У них было что-то свое, родное и очень большая такая родственная связь за столом. Дети тех людей, там уже были старше, конечно, они все живут вместе. Какие-то довольные, улыбаются, никто не жалуется на жизнь, притом что война в Украине», — добавил Кристофер.

Быт украинской семьи

Далее, говорит канадец, ему показали погреб. Несмотря на страх и прохладу, мужчина спустился и был поражен, потому что там было все абсолютно, что нужно.

Я такого в жизни еще не видел. И меня поразило, как украинцы это все делают, как украинцы справляются, как украинцы продолжают то делать, что их научили их родители», — сказал он.

Родственники жены рассказали ему, что у всех в селе есть собственный огород, где выращивают овощи и фрукты.

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«А они говорят, да, все в селе почти держат свой огород, и все в селе почти живут из своего собственного огорода, овощей. А там яблони, вишни что хочешь сад, цветы, большой огород», — поделился канадец.

На его вопрос, как семья жены справляется. Она ответила: «Мы соседа просим брать коня, как надо перепахать огород. Он придет, все перепахает, сделает. И мы потом всей семьей ходим, когда надо собирать, например, картофель, собираем этот картофель вместе, так быстрее, так веселее. И это в нашей традиции, потому что мы из этого едим, мы так живем».

Украинское трудолюбие и бережное отношение к традициям

Под конец пира канадец сказал, что увлечен трудолюбием и их желанием взращивать традиции предков.

«Ведь украинцы постоянно работают, украинцы не сидят без работы. Украинцы всегда имели хоть капельку чего-то, независимо от того, были ли они богатыми, или не богатыми, но всегда имели, потому что работа точно не забрать от вашего народа.

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И потом мы там еще побыли, переночевали, там так хорошо к нам относились. Утром выпил свежее молоко, такое, что я никогда даже не пробовал и не пробовал действительно такого свежего, полноценного молока прямо от коровы», — поделился впечатлениями он визита в украинское село.

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