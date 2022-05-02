Я не могу сказать на 100%: Зеленский об угрозе ядерного удара со стороны России

Я не могу сказать на 100%: Зеленский об угрозе ядерного удара со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет полной уверенности в действиях РФ.

Поэтому нет уверенности в том, что Россия не нанесет ядерный удар по территории Украины.

Об этом президент Украины сообщил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

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"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут ", – отметил Зеленский.

Он добавил, что армия РФ не учитывает последствия своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, самые плохие люди, которым все равно. Это самые плохие. Это даже не враг", — сказал президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спикера Палату представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за помощь в прекращении российской агрессии. Глава государства обсудил из Пелоси ключевые вопросы помощи Украине в войне с Россией.