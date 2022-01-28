"Я не переживу это, я не знаю, как я буду жить дальше": мать убитого военного в Днепре

"Я не переживу это, я не знаю, как я буду жить дальше": мать убитого военного в Днепре

Родные и знакомые не могут поверить, что Леонида больше нет.

Трое из пяти погибших во время стрельбы в Днепре, произошедшей на территории Южного машиностроительного завода, жители Херсонской области.

Погибший военнослужащий Леонид Черник родом из Каховки, пишет "Суспільне".

Леонид учился в местной школе №5. В 2017 году закончил ее. Был на срочной службе, осталось дослужить 3 месяца. Перед этим учился на электросварщика.

"Ну, что я могу сказать. Я не переживу это, я не знаю, как я дальше буду жить. Он для меня старший сынок. Я не знаю. Очень хороший, все друзья. Он просто был хорошим. Плохого никто о нем не скажет. Сосед вот живет, тоже постоянно гулять ездили. Не знаю, не знаю. Ему три месяца осталось до дембеля. Говорил: мама, буду идти на работу. Он учился на электросварщика в Новокаховском высшем профессиональном училище. Учитель звонила, сказала, когда его привезут, чтобы сказать, чтобы она позвонила по телефону всем одноклассникам, они придут, проведут его", — говорит мать Леонида Виктория Юркевич.

Как восприняла известие о гибели 19-летнего каховчанина, рассказала его классная руководитель Маргарита Малиновская.

"Это был мой первый выпуск, как первый ребенок. Всю страну всколыхнула такая страшная новость. Весь наш классный коллектив очень сочувствует родителям, мы все волнуемся, все поддерживаем маму, семью, дети активизировались. Они, конечно, хотят в последний путь провести нашего одноклассника. Леня за время обучения показал себя, как очень веселый ребенок. У него были приятели в школе, вне школы. Дети все в один голос говорят, что именно в 9 классе, когда был наш выпускной год, дети все так сдружились, что стали одной семьей. И сейчас это для нас всех огромная потеря. Он закончил 9-й класс, он выпустился в 2017 году. За время, когда он уже выпустился, мы несколько раз с ним виделись. Ребенок всегда приветлив, охотно общался со мной", — сказала классная руководитель.

Фото: Каховская городская территориальная община

Продавец Ирина также поделилась воспоминаниями о Леониде Чернике.

"Он приходил, он живет рядом. Очень хороший мальчик, воспитанный, вежливый. Идеален. Таких сейчас, пожалуй, мало среди молодежи. Я говорила отцу, что очень хорошего сына они воспитали. Очень мало людей знают, фотографию не все видели. Женщина пришла, говорит: слышала, что мальчика нашего убили", — отметила продавец.

Расстрел в Днепре: в каком состоянии пострадавшие

Напомним, в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардиец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, возбуждено уголовное дело по статье "преднамеренное убийство".

"Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также детально изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", — добавили в ведомстве.

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