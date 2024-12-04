"Я не понимаю, в чем я виноват": несовершеннолетнему фигуранту смертельного ДТП в Днепре суд избрал меру пресечения

Суд в Днепре избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток 17-летнему Арсению Бессонову, фигуранту ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

Арсению Бессонову инкриминируют не оказание помощи пострадавшим, что чревато сроком до 5 лет.

Сам несовершеннолетний фигурант ДТП отрицает вину. "Я не понимаю, в чем я виноват. Я тоже пострадавший", — сказал он в зале суда.

Как стало известно на заседании, Арсений нигде не работает и не учится. Из учебного заведения его отчислили в августе.

Отец заявляет, что об этом не знал. Несовершеннолетний проживал отдельно от отца – вместе с другом, находившимся за рулем БМВ.

Отец Арсения заявил на суде, что одолжил собственное авто другу сына на два дня.

Сам Арсений уже имеет три протокола, которые сейчас рассматриваются в судах, — о совершении ранее произошедшего ДТП об оставлении места аварии и при вождении без надлежащих оснований.

В Днепре несовершеннолетнему фигуранту смертельного ДТП суд избрал меру пресечения

Напомним, смертельное ДТП произошло в Днепре вечером 1 декабря. На Набережной Заводской автомобиль BMW столкнулся с Ford. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали.

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