"Я не позволю пренебрегать правами человека": Лубинец рассказал о громком скандале с ТЦК на Волыни

Уполномоченный ВР по правам человека раскритиковал действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП.

После обращения от заявительницы, которая пожаловалась на действия работников городского ТЦК и СП Ковеля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил о противоправных действиях сотрудников ТЦК и блокировании ими работы его представителя.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, он получил обращение от заявительницы, которая пожаловалась на действия работников городского ТЦК Ковеля и СП. Женщина сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.

"Мой представитель в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако работники центра комплектования не выполняли требования представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым", — сообщил Лубинец.

Даже после приезда полицейских, вызванных представителем уполномоченного по правам человека, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможность пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть. А такие действия противоречат требованиям закона "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, которая является использованием своего служебного положения и карается штрафом или ограничением свободы.

Лубинец сообщил, что его представитель сообщил Волынской областной прокуратуре и подал заявление в ГБР.

"Когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких препятствий для уполномоченных на это должностных лиц! За каждое препятствие будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве", — добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалуются на работу ТЦК и СП в Закарпатье.

Читайте также: