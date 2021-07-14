"Я не психанула": Мендель назвал причины увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского

В Мендель из-за нагрузки, в частности, ухудшилось здоровье.

Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, в частности, из-за ухудшения состояния здоровья и достижения поставленных ею целей на этом посту.

Об этом Мендель рассказала в интервью "КП в Украине".

Мендель говорит, что увольнение — было ее решением и оно не было спонтанным. В частности, она обсуждала возможность своего увольнения с советником председателя Офиса президента Михаилом Подоляком. В то же время, Мендель говорит, что для президента Владимира Зеленского ее решение об увольнении было "в некотором роде" неожиданностью, но "он все понял".

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решения об увольнении моментально... Первая причина моего увольнения — здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была значительно больше, чем у любого другого пресс-секретаря. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", — заявила Мендель.

Второй причиной увольнения Мендель назвала достижения поставленных ею целей на этом посту.

"Ну и вторая причина: когда началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в Офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет гораздо легче", — добавила Юлия Мендель.

Как сообщалось, 30 апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. В дальнейшем Мендель будет работать внештатным советником главы Офиса главы государства Андрея Ермака.

Новым спикером президента стал Сергей Никифоров, который уже приступил к своим обязанностям. Он уже даже ездил в зарубежную поездку с президентом.

Напомним, в 2019 году вокруг Юлии Мендель вспыхнул скандал, когда журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко хотел поставить Зеленскому вопрос, но Мендель оттолкнула его. Впоследствии Мендель объяснила, что журналисты не имеют нарушать безопасность первого лица, а также должны "быть цивилизованными". После скандала Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли.

А недавно Юлия Мендель заявила, что Россия не является монополистом на русский язык, и в Украине "украинский" русский язык. В ОП потом объяснили, что это ее личное мнение.

Новости Украины: пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с поста

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