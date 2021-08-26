"Я не смогла ее полюбить и так жить не могу": в Днепре женщина покончила с собой, оставив малыша

"Я не смогла ее полюбить и так жить не могу": в Днепре женщина покончила с собой, оставив малыша

Мать оставила предсмертную записку.

В Днепре мать покончила с собой, выпрыгнув из окна 5 этажа. Трагедия произошла на улице Тополиной.

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"25 августа около 11:00 поступило сообщение, что возле одного из домов на улице Тополиной обнаружили тело женщины. Личность погибшей установили. Ей 29 лет. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Продолжаются следственные действия", - рассказала ТСН.ua пресс-секретарь Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

Как сообщает "Горсовет", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в квартире умершей 29-летней женщины они нашли предсмертную записку, в которой было написано: "Я не смогла ее полюбить и так жить не могу".

При жизни у женщины была двухмесячная дочь 2021 рождения.

Пока неизвестно, с кем останется ребенок. Ведь об отце ребенка или других родственниках не сообщают.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области 19-летняя девушка опубликовала в соцсетях пост о неразделенной любви, после чего прыгнула с крыши многоэтажки.

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