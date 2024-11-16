"Я не согласен с цифрами": Зеленский о том, сколько людей нужно мобилизовать

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации еще 160 тысяч человек.

Об этом глава государства заявил в интервью "Украинскому радио".

Зеленский признал, что даже после принятия нового закона о мобилизации Украина мобилизовала недостаточное количество людей

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"Я не соглашаюсь с цифрами. Нельзя здесь говорить о точной цифре, потому что есть вопросы задачи. Если видите, что не хватает людей на фронте, – это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона (нового закона о мобилизации – Ред.) Да. Достаточно ли? Нет. Почему? Ну, потому что все же самое главное – люди. Поэтому хочется, чтобы с такими шагами делали все с умом. А потому, если не хватает (людей – Ред.), то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал", – говорит Зеленский.

Заявление Литвиненко о планах мобилизовать еще более 160 тысяч мужчин президента "удивило". По его мнению, "говорить точную цифру – это неправильно".

Напомним, 29 октября секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в ряды Сил обороны нужно мобилизовать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%. По его словам, всего в Сила обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан.

Раньше мы писали, могут ли призвать до 500 тысяч человек и где их будут искать.

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