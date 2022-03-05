"Я не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины": Байден обратился к россиянам

"Я не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины": Байден обратился к россиянам

Президент США считает, что россияне не желают войны.

Пезидент США Джо Байден разместил короткое обращение к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины.

Обращение президент разместил на твиттер-странице Госдепа.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", — пишет Джо Байден.