Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Я не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины": Байден обратился к россиянам

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Я не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины": Байден обратился к россиянам

Associated Press

Президент США считает, что россияне не желают войны.

Пезидент США Джо Байден разместил короткое обращение к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины.

Обращение президент разместил на твиттер-странице Госдепа.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", — пишет Джо Байден.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация