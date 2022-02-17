Я не я и хата не моя: кремлевские СМИ распространяют фейки об обстреле детсада в Станице Луганской (фото)

Я не я и хата не моя: кремлевские СМИ распространяют фейки об обстреле детсада в Станице Луганской (фото)

В то же время сами военные ООС работают на месте происшествия и эвакуируют мирных жителей в укрытие.

В четверг, 17 февраля, в 09:04 снаряд российских боевиков попал в здание детского сада. По предварительной информации, при обстреле дети находились в садике. Контузии подверглись две женщины.

В настоящее время обстрел продолжается. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Украине, на месте уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Станице Луганской.

В то же время, российские СМИ уже начали активно распространять ложную информацию о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.

В то же время прессслужба Операции объединенных сил сообщает, что украинские военнослужащие сейчас оперативно эвакуируют мирных жителей в укрытие.

Кроме того, поселок Новая Кондрашовка, где произошел обстрел, не входит в состав самопровозглашенной "ЛНР" и не находится под контролем российских оккупантов.

Операция объединенных сил / Facebook

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания", — сообщают в ООС.

Напомним, Кремль разместил почти 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса. В то же время, несмотря на громкие заявления, реально отводить армию Россия не начала.

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