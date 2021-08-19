"Я несчастная женщина": в Харькове пассажирка отказались платить за проезд, так как "все дорожает"

"Я несчастная женщина": в Харькове пассажирка отказались платить за проезд, так как "все дорожает"

Женщину вытолкали из общественного транспорта.

В Харькове пассажирка отказалась платить за проезд в общественном транспорте, заявив, что она несчастная женщина, а "все дорожает".

Видео очевидцы опубликовали на телеграмм-канале "Харьков труха".

По данным очевидцев, женщина в троллейбусе №24 отказалась покупать билет, так как "все дорожает". Далее она начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.

После спора с кондуктором и пассажирами женщину вытолкали из общественного транспорта.

Напомним, во Львове депутатку оштрафовали за безбилетный проезд в троллейбусе.

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