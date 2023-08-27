"Я ни за что не держусь": Зеленский ответил, хочет ли он провести выборы в Украине

Зеленский заявил, что не держится за власть.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не желает, чтобы украинцы жили без выборов несколько лет.
Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.
По его словам, он ни за что не держится.
"Я бы не хотел фантазировать, что мы жили бы без выборов 3, 5, 7 лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что мы за что-то держимся. Я бы хотел провести выборы", — акцентировал Зеленский.
Глава государства добавил, что ему "нравится сделать это в течение года".
Возможны ли выборы во время войны
Напомним, во время действия военного положения в Украине Конституция косвенно не разрешает проводить выборы в Верховную Раду, но только Конституционный суд может окончательно решать, возможно ли проведение выборов в таких условиях.
В середине июня спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что выборы во время военного положения в Украине невозможны
Секретарь СНБО Алексей Данилов также высказался, что Украине следует проводить выборы тогда, когда закончатся военные действия.
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