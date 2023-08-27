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"Я ни за что не держусь": Зеленский ответил, хочет ли он провести выборы в Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Я ни за что не держусь": Зеленский ответил, хочет ли он провести выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что не держится за власть.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не желает, чтобы украинцы жили без выборов несколько лет.

Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, он ни за что не держится.

"Я бы не хотел фантазировать, что мы жили бы без выборов 3, 5, 7 лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что мы за что-то держимся. Я бы хотел провести выборы", — акцентировал Зеленский.

Глава государства добавил, что ему "нравится сделать это в течение года".

Возможны ли выборы во время войны

Напомним, во время действия военного положения в Украине Конституция косвенно не разрешает проводить выборы в Верховную Раду, но только Конституционный суд может окончательно решать, возможно ли проведение выборов в таких условиях.

В середине июня спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что выборы во время военного положения в Украине невозможны

Секретарь СНБО Алексей Данилов также высказался, что Украине следует проводить выборы тогда, когда закончатся военные действия.

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Дата публикации
Просмотры
1519
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