"Я ни за что не держусь": Зеленский ответил, хочет ли он провести выборы в Украине

Зеленский заявил, что не держится за власть.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не желает, чтобы украинцы жили без выборов несколько лет.

Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, он ни за что не держится.

"Я бы не хотел фантазировать, что мы жили бы без выборов 3, 5, 7 лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что мы за что-то держимся. Я бы хотел провести выборы", — акцентировал Зеленский.

Глава государства добавил, что ему "нравится сделать это в течение года".

Возможны ли выборы во время войны

Напомним, во время действия военного положения в Украине Конституция косвенно не разрешает проводить выборы в Верховную Раду, но только Конституционный суд может окончательно решать, возможно ли проведение выборов в таких условиях.

В середине июня спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что выборы во время военного положения в Украине невозможны

Секретарь СНБО Алексей Данилов также высказался, что Украине следует проводить выборы тогда, когда закончатся военные действия.

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