Я ничего не чувствую: как преодолеть эмоциональное онемение во время войны

Война – событие, выбивающее землю из-под ног даже у самых эмоционально устойчивых.
Каждый день читаешь новости и думаешь, что больше не выдержишь. Откладываешь телефон, а через час снова читаешь новости. Пока не ловишь себя на уме: меня не пугают новости, события не вызывают у меня грусти, я вообще ничего не чувствую.
Об этом пишет uaheaith в Instagram.
С вами произошло эмоциональное онемение — отключение эмоций и чувств в ответ на травматическое событие, острый или хронический стресс. Так ваша психика пытается защититься от тяжелой нагрузки. Усложняется эмоциональное онемение ощущением «внутренней пустоты», собственной ненормальности.
Поэтому самое главное в этой ситуации помнить, что любые реакции на ненормальную ситуацию войны нормальны. Вы – точно нормальный человек, который не переносит этого всего ужаса войны, который каждый день происходит с нами.
- Говорите об этом состоянии.
Может казаться, будто говорить не о чем, потому что я ничего не чувствую. Но попробуйте разделить это чувство с близким человеком. Вы удивитесь, но многие вас поймут.
- Двигайтесь
Невероятно целебным в таких делах есть спорт. Его биохимия действительно магическая и помогает восстанавливаться психике.
- Рутина
Практически в каждом психологическом посту о войне есть что-то о рутине. Сори, но она действительно спасает. Соблюдай режим дня, попробуй планировать что-то интересное и радостное на день. Делайте это, даже если пока не ощущаешь эмоционального отклика.
- Смейтесь
Через юмор мы освобождаем напряжение. Чем громче смех, тем быстрее мы восстановимся. Шутки делают страшное смешным и крошечным.
- Позаботьтесь о сне.
Выжмите из своих обстоятельств максимум и спите
- Воспоминания
Попробуйте вспоминать приятные моменты жизни – полистай свою Instagram за 2018 год, детские фото, мгновения с друзьями, романтические моменты.
- Найдите помощь
Важно понять, с чем именно связано это состояние эмоционального онемения (защита психики, эмоциональное выгорание, симптом депрессии, побочное действие ПТСР), поэтому если есть возможность — поговорите с психологом, который при необходимости определит дальнейшие действия.
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