"Я никогда не посмотрю видео убийства мужа": вдова черниговского копа записала обращение

Убитая горем женщина не хочет видеть фрагменты трагедии, в которой погиб отец ее детей.
Вдова убитого черниговского полицейского Вероника Ерохина записала трогательное видеообращение, в котором поделилась своими эмоциями. Она выразила искреннюю благодарность всем людям, которые ей помогали.
Свое видеообращение Ерохина опубликовала в Facebook.
По ее словам, пол Чернигова были готовы временно приютить детям, а родные пытались отобрать у нее телефон, чтобы она не искала в Сети детали трагедии.
"Невозможно поверить в то, что произошло, но и невозможно поверить в то, что вокруг сколько хороших людей. Большое спасибо. Ведь полгорода были готовы забрать наших детей. Все переживали, они предлагали присмотреть за детьми... Душа радовалась, что есть такие люди", — говорит вдова.
Она призналась, что никогда не сможет посмотреть видео, как убивают ее мужа.
"Телефон из рук не выпускала. Меня ругали родные, они все думали, что я пытаюсь посмотреть видео. Нет, я никогда его не посмотрю. Никогда не буду ничего искать, пусть этим другие занимаются, я никогда не смогу этого сделать... А телефон держала в руках, потому что в начале все время ждала его звонка. Я не верила в то, что произошло", — поделилась Вероника.
Напомним, в Чернигове в микрорайоне Масаны в ночь на 2 октября убили одного полицейского, а другой тяжело ранили. Правоохранители в момент нападения были не на службе.
В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.
Накануне всем подозреваемым выбрали меры. Под арестом они проведут ближайшие два месяца. В прокуратуре говорят, сотрудничать со следствием пока согласился только один из парней.
С убитым полицейским Артуром Ерохиным попрощались в понедельник.
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