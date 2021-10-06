"Я никогда не посмотрю видео убийства мужа": вдова черниговского копа записала обращение

Убитая горем женщина не хочет видеть фрагменты трагедии, в которой погиб отец ее детей.

Вдова убитого черниговского полицейского Вероника Ерохина записала трогательное видеообращение, в котором поделилась своими эмоциями. Она выразила искреннюю благодарность всем людям, которые ей помогали.

Свое видеообращение Ерохина опубликовала в Facebook.

По ее словам, пол Чернигова были готовы временно приютить детям, а родные пытались отобрать у нее телефон, чтобы она не искала в Сети детали трагедии.

"Невозможно поверить в то, что произошло, но и невозможно поверить в то, что вокруг сколько хороших людей. Большое спасибо. Ведь полгорода были готовы забрать наших детей. Все переживали, они предлагали присмотреть за детьми... Душа радовалась, что есть такие люди", — говорит вдова.

Она призналась, что никогда не сможет посмотреть видео, как убивают ее мужа.

"Телефон из рук не выпускала. Меня ругали родные, они все думали, что я пытаюсь посмотреть видео. Нет, я никогда его не посмотрю. Никогда не буду ничего искать, пусть этим другие занимаются, я никогда не смогу этого сделать... А телефон держала в руках, потому что в начале все время ждала его звонка. Я не верила в то, что произошло", — поделилась Вероника.

Напомним, в Чернигове в микрорайоне Масаны в ночь на 2 октября убили одного полицейского, а другой тяжело ранили. Правоохранители в момент нападения были не на службе.

В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.

Накануне всем подозреваемым выбрали меры. Под арестом они проведут ближайшие два месяца. В прокуратуре говорят, сотрудничать со следствием пока согласился только один из парней.

С убитым полицейским Артуром Ерохиным попрощались в понедельник.

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