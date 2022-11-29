"Я никогда не пойму этих маневров": боец 93-й бригады об ожесточенных боях под Бахмутом (видео)

В Донецкой области в районе Бахмута сейчас напряженная ситуация. Российские оккупанты заявляют о взятии под контроль нескольких сел, в то время как ВСУ продолжают держать оборону города.

О ситуации на этом участке фронта рассказал в соцсети боец 93-й бригады "Холодный Яр" под ником "Твой друг Стус".

"Бои не утихают ни днем, ни ночью. Русни много, заканчиваться она не планирует. Постоянно подходят новые группы, поэтому темп и напряжение на участке не спадает уже долгое время. Интересует только, о чем они думают, когда им показывают пальцем на посадку и говорят ее штурмовать?" — написал боец.

Он добавил, что войска РФ идут на штурм, как на заклание, не делая никаких выводов и не считаясь с потерями.

"Я никогда не пойму этих маневров. Типы, у вас час назад в посадку зашло 12 человек, вернулось 4. Вас вообще ничего не смущает? Может, хоть спроси своих сокамерников, как оно? Чисто так, для себя, перед смертью", — написал "Твой друг Стус".

Бои не утихают ни днем ни ночью.

русни много, заканчиваться она не планирует. постоянно подходят новые группы, поэтому темп и напряжение на участке не спадает уже долгое время. интересует только, что они думают, когда им показывают пальцем на посадку и говорят ее штурмовать? pic.twitter.com/FSHPxG34eN — твой друг Стус (@slovyanskasil) November 28, 2022

Напомним, что по сообщениям российских оккупантов, им удалось продвинуться в направлении нескольких сел в районе Бахмута. Российские источники утверждают, что ВС РФ захватили Курдюмовку, Клищиевку, Андреевку, Зеленополье, Подгородное. Официальной информации об этом пока нет.

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