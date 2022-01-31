"Я – новорос, а не хохол": жителя Луцка судили из-за сообщений в "Одноклассниках"

"Я – новорос, а не хохол": жителя Луцка судили из-за сообщений в "Одноклассниках"

Муж размещал антиукраинские публикации.

В Луцке горрайонный суд вынес приговор мужчине, который писал антиукраинские лозунги в запретной соцсети "Одноклассники".

Также читайте Лайкал посты в "Одноклассниках": в Сумской области осудили военного

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на реестр судебных решений.

В Луцке суд назначил три года условно мужчине, который в "Одноклассниках" публиковал сепаратистские материалы. В приговоре речь идет о двух таких публикациях. Так лучанин разместил аудио с призывом "прогнать хунту" — "Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе". Согласно заключению эксперта СБУ, аудиофайл содержит призывы к изменению границ территории Украины и государственной границы.

Также мужчина на своей странице разместил видео, где рассказывают, как записаться в армии так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он также заявил: "я – новорос, а не хохол, и я этим горжусь".

Мужчину обвинили по ч.1 и ч.2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно), санкция которой предусматривает заключение от пяти до десяти лет.

Подозреваемый в суде признал свою вину и заключил соглашение о виновности.

Лучанину дали три года условно. Также он должен заплатить в доход государства 8 тыс. грн. за проведенные экспертизы.

Напомним, что киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму спецслужб РФ. Враждебная интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом по проведению Крымской платформы.

Читайте также: