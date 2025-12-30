- Дата публикации
"Я очень этого хочу": Зеленский откровенно рассказал, что сделает первым после окончания войны
Ранее Владимир Зеленский неоднократно отмечал: он будет оставаться в должности до завершения военного положения,
Президент Украины Владимир Зеленский поделился личным мнением относительно своего будущего после завершения боевых действий и ухода с поста главы государства.
Своими планами Владимир Зеленский поделился во время интервью Fox News.
На вопрос журналиста о том, чем президент планирует заняться, когда война закончится, а его каденция в должности завершится, Зеленский ответил искренне и лаконично.
«Я не знаю… Возможно, отдохну. Я очень этого хочу», — признался глава государства.
Президент не стал вдаваться в детали о возможных политических или общественных планах, акцентировав именно на потребности в восстановлении после сверхсложного периода в истории страны и его жизни.
Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал: он будет оставаться в должности до завершения военного положения, как того требует законодательство Украины.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, когда в Украине будет отменено военное положение.