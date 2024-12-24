В Украине многие дети ожидают возвращения своих пап с фронта.
Да, маленькие украинцы поздравили военных с Рождеством символическими рисунками. Эти картины наполнены искренней любовью и непреодолимой верой.
Кадры показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.
Рисунки, сделанные этими маленькими ручками, наполнены искренней любовью и верой, что скоро наступит мир. И каждый отец вернется в родительский дом, где его так ждут.
Ранее бойцы ВСУ установили рождественскую елку в Курской области. Да, символическое дерево появилось у Суджи.
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