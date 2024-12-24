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"Я очень по тебе скучаю": дети, ожидающие возвращения пап, поздравили военных с Рождеством (видео)

"Я очень по тебе скучаю": дети, ожидающие возвращения пап, поздравили военных с Рождеством (видео)

Военный ВСУ/Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Украине многие дети ожидают возвращения своих пап с фронта.

Да, маленькие украинцы поздравили военных с Рождеством символическими рисунками. Эти картины наполнены искренней любовью и непреодолимой верой.

Кадры показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.

Дети, ожидающие возвращения своих пап с фронта, поздравили военных с Рождеством

Дети, ожидающие возвращения своих пап с фронта, поздравили военных с Рождеством

Рисунки, сделанные этими маленькими ручками, наполнены искренней любовью и верой, что скоро наступит мир. И каждый отец вернется в родительский дом, где его так ждут.

Ранее бойцы ВСУ установили рождественскую елку в Курской области. Да, символическое дерево появилось у Суджи.

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