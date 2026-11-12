"Я очень тебя люблю и очень тобой горжусь": дочь погибшей в Камышевахе женщины рассказала, почему ее мать не выезжала

Удар по Камышевахе

Реклама

Дочь погибшей во время российского удара по Камышевахе Натальи Карапетян рассказала, почему ее мама оставалась в прифронтовом поселке с начала полномасштабной войны. Женщина помогала украинским военным, спасала раненых, развозила гуманитарную помощь и поддерживала местных жителей. Она верила, что война завершится и люди смогут вернуться в свои дома.

Об этом Крис Карапетян написала в сообщении на своей странице в Facebook , посвященном матери и другим погибшим в результате атаки на Камышеваху 2 ноября.

Реклама

По словам дочери, Наталья Карапетян оставалась в поселке вместе с мужем Юрием с 2022 года. С первых дней полномасштабного вторжения супруги помогали украинским защитникам: возили им еду, посещали позиции и забирали раненых в больницы.

Реклама

Отец был за рулем, а Наталья ехала с ранеными на заднем сиденье, перевязывала раны и пыталась остановить кровотечение. Медицинского образования у нее не было, однако, как вспоминает дочь, делала все возможное, чтобы спасти людей.

Женщина также помогала жителям Камышевахи и занималась гуманитарной поддержкой. Вместе с мужем она даже закрывала окна в поврежденных домах, где уже никто не жил.

«Ибо верила, что война закончится. Что люди вернутся домой. И хотела, чтобы когда они вернутся, от их домов хоть что-то осталось», — объяснила Крис Карапетян, почему ее мама продолжала это делать.

«Даже в тот страшный день смогла спасти двух человек»

Дочь вспоминает Наталью как добрую, умную и мужественную женщину, которая всегда находила слова поддержки и пыталась помочь другим. По ее словам, даже 2 ноября, во время российской атаки, мама смогла своими словами спасти двух человек, находившихся с ней в одном помещении.

Реклама

Во время похорон дочь услышала фразу, особенно запомнившуюся ей: «Украина — это женщина. А Наталья и есть Украина».

Крис Карапетян написала, что именно такой видит свою страну — мужественной, сильной и доброй, способной помогать другим даже тогда, когда самой тяжело.

В то же время трагедия унесла не только ее маму. По словам женщины, 2 ноября погибли знакомые, друзья, соседи и люди, которых она знала с детства. Среди жертв были и приехавшие спасать людей из-под завалов.

Удар по подземной школе, где люди искали спасения

В сообщении Крис Карапетян также описала обстоятельства российского удара по Камышувасу. По ее словам, 2 ноября российские войска сбросили в поселок девять управляемых авиабомб, среди которых была ФАБ-3000.

Реклама

Место, по которому нанесли удар, использовали в качестве укрытия. Там люди скрывались во время обстрелов и получали гуманитарную помощь. В тот день жители Камышевахи и окрестных сел собрались, чтобы получить хлеб.

По словам дочери погибшей, первые два удара пришлись на территорию гимназии «Источник». Люди пытались спастись и помочь друг другу, на место прибыли спасатели и полицейские. Приблизительно через час российская авиация сбросила ФАБ-3000, которая попала непосредственно в подземную школу, где находились люди. После этого раздались еще шесть авиаударов.

Крис Карапетян отметила, что среди погибших были не только пришедшие за помощью гражданские, но и люди, которые пытались вытащить пострадавших из-под завалов. По ее словам, российские дроны продолжали угрожать даже проводившим спасательные работы.

Дочь Натальи также сравнила трагедию в Камышевахе с бомбардировкой драматического театра в Мариуполе 16 марта 2022 года. В обоих случаях, по ее словам, люди искали защиты от войны в местах, которые должны были быть безопасными.

«Мариупольский драмтеатр и подземная школа в Камышевасе — это разные места, разные человеческие судьбы. Но есть то, что больно отдавать себе отчет в обоих случаях: люди скрывались от войны, надеясь остаться в живых, а российские бомбы забрали у них даже эту надежду», — написала она.

Крис Карапетян призвала не забывать о трагедии и рассказывать о ней за пределами Украины. Отдельно она хочет, чтобы помнили ее маму - женщину, которая до последнего оставалась рядом с людьми, помогала военным и верила, что жители смогут вернуться в свои дома.

«Мама, я тебя очень люблю. И очень тобой горжусь. Мне так много хочется тебе сказать…» — написала дочь погибшей.

Российский удар по Камышевахе — что известно

Напомним, количество погибших от российского удара по Камышевахе Запорожской области 2 ноября составляет 55 человек. Поиски тел людей под завалами продолжались не менее 8 суток.

Все это время известия ждали родные тех, с кем не было связи после атаки РФ более недели и кто был в эпицентре трагедии.

ГУР уже установило летчиков четырех истребителей , сбросивших авиабомбы на школу в Камышевасе.

Отметим, что россияне попали именно туда, где граждане получали гуманитарную помощь и скрывались от обстрелов.

На видео с бодикамеры погибшего полицейского видно, что после первой атаки на помощь прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, представители власти и гражданские жители.

Новости партнеров