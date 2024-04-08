"Я офицер и действую как офицер": "зацелованный" экс-начальник Ровенского ТЦК высказался о скандале

Александр Ярмошевич заявил, что написал рапорт и переводится в боевую часть, где "с честью и достоинством будет уничтожать врага".

Бывший военком из Ровно Александр Ярмошевич, попавший в скандал с поцелуями на рабочем месте, прокомментировал инцидент.

Об этом он написал в Facebook.

Ярмошевич заверил, что в должности начальника Ровенского городского ТЦК "руководился законом и военной честью — взяток не брал, уклонистов не прятал и не покрывал, незаконных премий не выписывал".

"Но это почему-то стало неважно, как только информационные помойки слили в сеть видео... И никому не интересна моя профессиональная деятельность. Все обсуждают мое "аморальное" поведение. Да, идет расследование кто и когда установил камеры. Как видео с камер попало в распространителей… Кто "создал" это видео", – отметил экс-военком.

Ярмошевич заверил, что у командования нет к нему претензий относительно профессиональной деятельности.

"Но я не хочу больше получать того хейта и давления! Сегодня на фоне всеобщей травли работников ТЦК моя история одна из. Я офицер и действую как офицер! Я написал рапорт и перевожусь в боевую часть. Надеюсь, что там меня оставят в покое манипулятивные СМИ и я с честью и достоинством буду уничтожать врага!", — подытожил военный.

Напомним, что в Сеть попало ведер, где ровенский военком Александр Ярмошевич целовался с несколькими женщинами-военнослужащими прямо в рабочем кабинете ТЦК.

В Сети живо отреагировали на поцелуи военнослужащих в служебном кабинете.

Согласно открытой информации, Александр Ярмошевич женат и имеет ребенка.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сначала блондинка, потом рыженькая! Любовный скандал в ТЦК получил неожиданное продолжение!