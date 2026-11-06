"Я офигел, честно": Клименко отреагировал на упоминание своей фамилии в деле «Карфаген»

Игорь Клименко / © МВД

Реклама

Фигуранты дела «Карфаген» не обращались с предложениями по сети U420, а обсуждение ими чиновников было обычными разговорами между злоумышленниками.

Об этом во время общения с журналистами заявил бывший министр внутренних дел, ныне секретарь СНБО Игорь Клименко, передает .

Реклама

По словам секретаря СНБО, фигуранты расследования просто искали способы разрешения своих проблем с законодательством.

Реклама

«Что касается упоминания министра внутренних дел и министра здравоохранения, могу сказать, что это было у них нормально — треп между двумя уголовниками, если можно таким словом сказать, извините за сленг. Они так обсуждали между собой пути решения проблемы. А мы для них были реальной проблемой», — отметил Клименко.

Отвечая на вопрос о первой реакции на обнародованные записи, Игорь Клименко сказал: «Я офигив, честно».

Также Клименко прокомментировал записи, где фигуранты обсуждали возможность взять кого-то из его окружения «в долю», чтобы давить на него. Чиновник заверил, что не знает, о ком говорилось, и что людей, способных на него влиять, просто нет.

«Смотрите, ко мне никто вообще не приходил. Таких разговоров у меня ни с кем не было», — заметил Клименко.

Реклама

По словам эксминистра, после спецоперации стражей порядка сеть U420 полностью закрылась и ни один ее магазин больше не работает. Клименко подчеркнул, что благодаря принятому постановлению деятельности этой сети больше не существует, несмотря на попытки фигурантов обойти запрет наркотиков.

Кроме того, Клименко рассказал, что группировка «Химпром» создала Telegram-каналы и сайты, чтобы распространять фейки и дискредитировать чиновников, после чего пыталась договориться. Сюда же он отнес и апрельские граффити с призывами освободить его от должности.

Чиновник предположил, что такие записи теоретически могут быть способом давления, хотя в этом случае он не уверен. Расследование НАБУ Клименко назвал серьезным, ведь по делу фигурируют генералы, работники спецслужб и стражи порядка, и подчеркнул, что никого прикрывать не будут.

Операция «Карфаген» — последние новости

Напомним, 4 ноября, в рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, к деятельности которой, по данным следствия, были вовлечены действующие чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.

Реклама

Под прикрытием стражей порядка бандиты организовывали мошеннические колцентры, торговлю наркотиками, производство контрафактных сигарет и фальшивой валюты, а также похищение, избиение и пытки людей.

В рамках этого дела детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности.

ТСН.ua собрал все, что известно о новом расследовании в рамках громкого дела «Карфаген».

Новости партнеров

Новости партнеров