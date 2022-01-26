"Я поддерживаю Путина": телеведущая Снежана Егорова сделала дерзкое заявление

Некоторые комментаторы под руководством ведущей отправляли ее жить в Россию и даже пытались привлечь СБУ.

Телеведущая Снежана Егорова, известная своими украинофобскими высказываниями, публично поддержала политику президента РФ Владимира Путина и заявила, что украинцам следует "очистить мозг от темной стороны сознания".

Об этом Егорова написала в своем Facebook.

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Ведущая прикрепила ссылку на пропагандистское шоу, якобы раскрывающее "всемирные обманы США". В видео президента страны-агрессорки освещают с лучшей стороны, что, очевидно, очень понравилось Егорову.

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания!!! Смотрите, как акт экзорцизма!!! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!!!", — написала ведущая .

В комментариях на Егорову посыпался шквал критики. Некоторые комментаторы даже отправляли ведущую жить в Россию и пытались привлечь СБУ.

Следует отметить, что на своей странице в Facebook Егорова часто откровенно критикует украинских политиков и пишет, что выступает против президента Украины Владимира Зеленского и всего Европейского союза.

Напомним, в Совете Федераций России призывают отправить оружие в так называемые "ДНР" и "ЛНР". Мол, "республикам" нужно помочь. Кроме того, депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

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