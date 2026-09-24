Украинская блоггер Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

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Украинская блогерша Юлия Верба отреагировала на обсуждение в Сети, возникшее после скандала вокруг ее коллеги Анастасии Скальницкой. Пользователи начали предполагать, что похожая ситуация якобы может случиться и в ее семье, в частности, из-за мужа Костю.

Свою позицию Верба озвучила в соцсетях.

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Она подчеркнула, что не считает себя жертвой и уверена в своем выборе.

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«Я похожа на дуру?»: что сказала Верба

Блогерша эмоционально отреагировала на предположение, что ее также могли бы обмануть в отношениях.

«Скажите мне, пожалуйста, я дура? Я похожа на дурь? Я похожа на девушку, которую можно бросить? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это систематически? Вот я вам откровенно говорю, что я не та девушка», — заявила Юлия.

Она рассказала, что выросла в полной семье и имеет нормальные отношения с отцом. Также блоггер назвала себя реализованной, умной и имеющей сильно развитое чувство любви к себе.

Позже Верба в отдельности уточнила, что Скальницкая никогда не была ее подругой. По словам Юлии, она не называла коллегу «дурой», а говорила исключительно о собственном опыте.

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Верба ответила, берет ли муж у нее деньги

Отдельно блоггер прокомментировала финансовую сторону своих отношений с Костей. Она заверила, что ее муж никогда не брал у нее денег, имеет свою работу и не находится на ее содержании.

«Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз, и я не жертва», — подчеркнула Верба.

По словам Юлии, она изначально знала, чем занимается ее избранник, и не сталкивалась из-за него с уголовными или финансовыми проблемами.

Блогерша также отметила, что еще до начала отношений попросила Костю показать документ о расторжении предыдущего брака и рассказать о своем прошлом.

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«Доверять можно, но лучше 10 раз проверить», — добавила Верба.

Скандал с разводом блогерши Скальницкой — что известно

Напомним, украинская блоггерша Анастасия Скальницкая шокировала своих подписчиков заявлением о разводе. Более того, она обвинила мужа Богдана в мошенничестве. Их история оказалась в центре бурных обсуждений в Сети.

По данным СМИ, бывший муж Скальницкой, сотрудник полиции охраны Богдан задекларировал за 2025 год всего 645 гривен зарплаты и ни одного имущества. Еще 442 гривны Богдан Скальницкий указал как приз или выигрыш в азартных играх.

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