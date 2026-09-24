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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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385
Время на прочтение
2 мин

«Я похожа на дуру?»: Юлия Верба резко ответила на сравнение со Скальницкой — что сказала о своем муже

Верба заверила, что ее муж никогда не брал у нее денег, имеет свою работу и не находится на ее содержании.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Украинская блоггер Юлия Верба

Украинская блоггер Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Украинская блогерша Юлия Верба отреагировала на обсуждение в Сети, возникшее после скандала вокруг ее коллеги Анастасии Скальницкой. Пользователи начали предполагать, что похожая ситуация якобы может случиться и в ее семье, в частности, из-за мужа Костю.

Свою позицию Верба озвучила в соцсетях.

Она подчеркнула, что не считает себя жертвой и уверена в своем выборе.

«Я похожа на дуру?»: что сказала Верба

Блогерша эмоционально отреагировала на предположение, что ее также могли бы обмануть в отношениях.

«Скажите мне, пожалуйста, я дура? Я похожа на дурь? Я похожа на девушку, которую можно бросить? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это систематически? Вот я вам откровенно говорю, что я не та девушка», — заявила Юлия.

Она рассказала, что выросла в полной семье и имеет нормальные отношения с отцом. Также блоггер назвала себя реализованной, умной и имеющей сильно развитое чувство любви к себе.

Позже Верба в отдельности уточнила, что Скальницкая никогда не была ее подругой. По словам Юлии, она не называла коллегу «дурой», а говорила исключительно о собственном опыте.

/ © instagram.com/verbaaa.verbaaa

© instagram.com/verbaaa.verbaaa

Верба ответила, берет ли муж у нее деньги

Отдельно блоггер прокомментировала финансовую сторону своих отношений с Костей. Она заверила, что ее муж никогда не брал у нее денег, имеет свою работу и не находится на ее содержании.

«Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз, и я не жертва», — подчеркнула Верба.

По словам Юлии, она изначально знала, чем занимается ее избранник, и не сталкивалась из-за него с уголовными или финансовыми проблемами.

Блогерша также отметила, что еще до начала отношений попросила Костю показать документ о расторжении предыдущего брака и рассказать о своем прошлом.

«Доверять можно, но лучше 10 раз проверить», — добавила Верба.

Скандал с разводом блогерши Скальницкой — что известно

Напомним, украинская блоггерша Анастасия Скальницкая шокировала своих подписчиков заявлением о разводе. Более того, она обвинила мужа Богдана в мошенничестве. Их история оказалась в центре бурных обсуждений в Сети.

По данным СМИ, бывший муж Скальницкой, сотрудник полиции охраны Богдан задекларировал за 2025 год всего 645 гривен зарплаты и ни одного имущества. Еще 442 гривны Богдан Скальницкий указал как приз или выигрыш в азартных играх.

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