"Я пошла попрощаться с озером": под Черкассами в водоеме нашли тело женщины

"Я пошла попрощаться с озером": под Черкассами в водоеме нашли тело женщины

Женщина постоянно здесь отдыхала и могла долго плавать в воде.

В Ватутино Черкасской области в "Голубом озере" обнаружили тело женщины. Незадолго до этого она ушла из дома, предварительно оставив странную записку для сына.

Об этом сообщают "Вісті Черкащини".

Вчера, 7 октября, спасатели извлекли из воды тело 87-летней местной жительницы. Перед исчезновением женщина оставила странную записку для своего сына. "Я пошла попрощаться с озером", — говорилось в ней.

Это напугало сына и он бросился разыскивать мать.

Известно, что в теплое время года женщина жила в дачном кооперативе.

"Насколько мне известно, она очень любила плавать летом. Председатель кооператива рассказал, что могла долго быть на воде. Так женщина отдыхала. Когда она пропала, пошли на ее любимое место и именно там нашли тело", — рассказал заместитель начальника Звенигородского райотдела полиции Сергей Захарченко.

Незадолго до трагедии сын должен был забрать мать на зиму к себе.

По факту смерти женщины полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Тело отправили на экспертизу.

Напомним, что Австралии мужчина перевернулся на лодке с сыном и пожертвовал собой ради спасения ребенка.

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