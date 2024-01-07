"Я присоединяюсь": посол Британии искупался в Днепре на Крещение и обратился к украинцам (видео)

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отпраздновал Крещение в Киеве.

Видео посол записал на берегу Днепра и выложил в соцсеть "Х".

"С Крещением!" – поздравил Гаррис украинцев и подчеркнул, что присоединяется ко всем, кто сегодня молится о Победе.

"Сегодня праздник Крещения, что украинцы отмечают здесь, на Днепре в Киеве. Это место, где тысячу лет назад украинцы впервые крестились, и где Киевская Русь стала христианским государством. Сегодня украинцы молятся за победу, мир и свободу их земли. Я присоединяюсь к ним. ", – сообщил посол Гаррис.

Напомним, 6 января 2024 года украинцы впервые празднуют Крещение в этот день из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь.

Отметим, что Крещение или Крещение Господне – великий христианский праздник, ранее всегда приходившийся на 19 января. Однако после 1 сентября 2023 года его дата изменилась на 6 января.

В то же время, к примеру, известный украинский повар Евгений Клопотенко резко высказался против праздника Крещения. По его словам, массовые крещенские купания – это совсем не украинская традиция.

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