"Я проехал, и маршрутку ударило": всплыли жуткие подробности смертельного ДТП с поездом под Ровно (видео)

Авария поезда и маршрутки на Ровенщине / © Национальная полиция Ровенской области

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В Ровенской области железнодорожный поезд протаранил пассажирскую маршрутку на переезде. В результате масштабной аварии погибли четыре человека, еще 11 получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших есть дети.

ТСН.ua собрал все подробности трагедии.

Подробности аварии с поездом в Ровенской области: что рассказали очевидцы

На месте трагедии работали экстренные службы: девять бригад скорой помощи, медики, полицейские и спасатели. Сейчас территория вокруг разбитого микроавтобуса ограждена заградительной лентой. Сила удара была такой, что местные жители не сразу поняли, что произошло.

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«Я подумала, что поезд едет и что-то в поезде взорвалось», — рассказывает местная жительница Светлана.

Первыми на помощь пострадавшим бросились случайные очевидцы. По словам старосты поселка Квасилов Виты Кисилевой, среди них оказались демобилизованные бойцы:

«Наши освобожденные военнослужащие, жители Квасилова, обучавшиеся первой домедицинской помощи, и они одни из первых оказывали и медицинскую и психологическую помощь», — говорит староста поселка.

Она также добавила, что из-за сильного стресса не все пострадавшие могли трезво оценить свое состояние — некоторые не чувствовали боли, собирались ехать домой и думали, что с ними все хорошо.

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Для извлечения погибших из салона привлекали спецтехнику ГСЧС.

«Спасатели деблокировали тела погибших из разбитого автобуса и отключили клеммы аккумуляторных батарей», — прокомментировала пресс-офицер ГСЧС Ровенской области Елена Стегура.

Жертвами ДТП стали четыре пассажира: 72-летний мужчина, 54-летняя женщина, а также две сестры в возрасте 24 и 29 лет. Еще 11 раненых госпитализированы в несколько медицинских учреждений области.

По словам руководителя департамента здравоохранения Ровенской области Олега Овсяника, у пациентов фиксируют сложные травмы — повреждение костей скелета, верхних и нижних конечностей, а также черепно-мозговые травмы. В частности, в нейрохирургическом отделении в тяжелом состоянии находится 30-летний мужчина. Под наблюдением врачей также оказались три девочки в возрасте 11 и 13 лет. У одной из них состояние приближено к тяжелому.

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Главный вопрос, на который сейчас ищут ответ следователи, почему микроавтобус оказался на путях. Дежурного по переезду на месте происшествия журналисты не застали. Затем в Сети появилась видеозапись момента железнодорожной аварии. На кадрах отчетливо видно, что шлагбаумы оставались поднятыми, и транспортные средства продолжали движение через переезд непосредственно перед появлением поезда.

«Пока известно, что работали световая и звуковая сигнализации, свидетельствовавшие о приближении скоростного транспорта. Но железнодорожный шлагбаум опущен не был», — сообщила старший инспектор отдела коммуникации полиции Ровенской области Екатерина Пилипчук.

Жители окрестных домов отмечают, что железнодорожный объект в тот день функционировал со сбоями из-за технических работ. Другой свидетель событий Александр подтверждает, что накануне видел на переезде ремонтную бригаду. Он успел пересечь колеи за считанные секунды до столкновения.

«Я ехал навстречу маршрутке, был открытый переезд, светофор светился, еще я из-за угла выехал, и стоял в жилетке дежурный. Возле него еще двое стояли, и один из них показывал всем, что проезжайте, и все поехали. Я проехал, и маршрутку ударило. Я тут же остановился и побежал людям помогать», — делится Александр.

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По словам водителя, после пережитого он считает этот день своим вторым днем рождения. Правоохранители продолжают следственные действия. В полиции отмечают, что на основании доказательств решается вопрос о задержании регулировщика железнодорожного переезда и водителя маршрутки.

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