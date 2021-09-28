"Я просто хотела умереть": девушка, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, проведет за решеткой 15 лет

"Я просто хотела умереть": девушка, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, проведет за решеткой 15 лет

Перед оглашением приговора обвиняемой предоставили последнее слово.

Коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы объявила приговор Веронике Моториной, которую признали виновной в убийстве инструктора полтавского тира. Ей назначили 15 лет лишения свободы. По делу допросили всех свидетелей и исследовали материалы дела, а еще состоялись дебаты.

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает "Суспільне".

Во время заседания она попросила прощения у жены погибшего и говорила, что ее довел до депрессии парень, поэтому она случайно вроде бы и ранила инструктора. Свою вину девушка признала, отметив, что сделала два выстрела в мужчину случайно.

"Я просто хотела умереть, а получилось так, что я, сама того не желая, унесла жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда останется в моей душе и на моей совести. Я не знаю, как с этим жить. Мне очень трудно", — говорит Вероника Моторина.

Напомним:

В Полтаве в местном тире застрелили 64-летнего инструктора . Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

. Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра. Во время последних заседаний прокурор Яна Рощепей сообщила, что вина Моториной доказана , а потому просила для нее 12 лет лишения свободы.

, а потому просила для нее 12 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой Андрей Евдокименко выступал против этого. Какое именно наказание должна получить его подзащитная, не сообщил.

Девушка, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, проведет в СИЗО 2 месяца: новые детали дела

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