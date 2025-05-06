"Я просто молился Богу": первые слова украинского воина после плена, растрогавшие всю страну

Обмен пленными 6 мая / © Владимир Зеленский

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После освобождения из российского плена украинский военнослужащий эмоционально обратился ко всем с первыми словами на свободе. Его речь стала символом искренности, веры и несокрушимости.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовавший видео с первых минут увольнения защитника.

«Я не знаю, что сказать, но очень большая радость, что я на Украине, на родной земле и мог позвонить своим родителям. Чувствую — у меня эмоции, нет никак. Я просто молился Богу, чтобы побыть с родными как раз сейчас. И такая возможность уже досталась мне. Только нужно попасть домой и увидеть своих родителей и все», — сказал военный.

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Дата публикации 17:27, 06.05.25 Количество просмотров 10 "Очень большая радость": первые минуты свободы украинского бойца после плена

«Сегодня его молитва услышана. Поздравляем на родной земле, воин», — добавил Лубинец.

Обмен пленными 6 мая: подробности

Во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели 64-й обмен пленными : предварительно, 205 на 205.

Среди них: молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск, защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

Также среди уволенных 40 военнослужащих системы МВД 26 гвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Младшему из них — 22 года, самому старшему — 25. Большинство находилось в плену еще с 2022 года.

Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев — военных и гражданских.