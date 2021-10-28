"Я работаю без маски, понятно?": в Днепре водитель такси выгнал женщину из авто и шокировал пользователей Сети

"Я работаю без маски, понятно?": в Днепре водитель такси выгнал женщину из авто и шокировал пользователей Сети

Женщина попросила водителя надеть защитную маску.

В Днепре водитель такси отказался везти женщину и выгнал ее из салона за то, что она попросила надеть его защитную маску.

Об этом на своей странице в соцсети написала недовольная пассажир Наталья Хазан.

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Так, на вызов к женщине приехал водитель автомобиля Ford Fiesta, подключенный к одному из самых популярных сервисов такси. Водитель выгнал женщину из салона за то, что она попросила его соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности.

“Стою здесь на улице в а**е. Меня буквально выгнали из машины за просьбу надеть маску. С криком: "Я работаю без маски, понятно? Выходите". Открыл дверь и выгнал. В службу такси, конечно, позвонила, но до сих пор не могу прийти в себя”, — написала у себя на странице женщина.

В комментариях к публикации пользователи возмутились сервисом такси и посоветовали оперативно реагировать на подобные инциденты.

Следует немедленно и публично реагировать. Здесь не вопрос мировоззрений. Здесь о законности хозяйственной и финансовой деятельности на территории Украины.

У меня было такое же. И в службе поддержки никак не отреагировали.

Так и к лучшему. Страшно с таким водителем ездить.

Напомним, что в Днепре водители маршруток якобы самовольно ввели "льготное время" для перевозки местных жителей.

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