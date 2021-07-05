"Я родилась в Украине": председатель партии "Голос" трижды избежала ответа на вопрос о гражданстве США

"Я родилась в Украине": председатель партии "Голос" трижды избежала ответа на вопрос о гражданстве США

Кира Рудык ушла от ответа на вопрос о том, есть ли у нее американское гражданство.

Руководительница политической партии "Голос" Кира Рудык трижды ушла от ответа на вопрос о якобы наличии у нее гражданства США. В Конституции Украины закреплено единое гражданство.

Курьезный диалог Киры Рудык и ведущей Натальи Влащенко состоялся 5 июня в эфире телеканала "Украина 24".

Ведущая спросила, соответствует ли действительности информация СМИ, что у нардепа есть американское гражданство.

"Я родилась в Украине, я украинка", — с улыбкой сказала Рудык.

После этого Влащенко повторила вопрос, отметив, что он касается именно гражданства. Ответ Рудык остался неизменным:

"Да, я родилась в Украине, я украинка и всегда ею была", — ответила глава "Голоса".

Третья попытка услышать ответ на вопрос тоже была неудачной.

Отметим, что в Конституции Украины закреплено единое гражданство. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает введение в Украине двойного гражданства, ведь, по его мнению, это может иметь негативные последствия.

Напомним, на заседании Рады объявили о расколе фракции "Голос". Половина нардепов создали отдельное объединение. Сейчас партию "Голос" возглавляет Кира Рудык: в марте 2020 году она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который заявил о выходе из парламента.

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