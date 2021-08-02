"Я родился в детдоме": в Кривом Роге патрульные спасли мужчину, который пытался прыгнуть из окна

"Я родился в детдоме": в Кривом Роге патрульные спасли мужчину, который пытался прыгнуть из окна

Мужчина порезал себя ножом на глазах у сожительницы и ребенка.

В Кривом Роге патрульные спасли мужчину, который намеревался свести счеты с жизнью. Сначала он ранил себя ножом, а затем планировал прыгнуть из окна.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

Происшествие произошло вчера, 1 августа, в Терновском районе Кривого Рога в многоквартирном доме на улице Чаривна. В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее сожитель пытается покончить с собой.

Патрульные, прибывшие на вызов, вывели из квартиры заявительницу с маленьким ребенком. На пороге они увидели мужчину с ножом в руках, он бросил лезвие и побежал к окну.

"Благодаря слаженным действиям патрульных в ходе разговора патрульные отказали мужа от ошибочных действий, после чего он слез с подоконника. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мужчину в больницу", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, что Николаевской области агрессивная пассажир авто избила патрульного, в результате чего милиционер нуждался в медицинской помощи.

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