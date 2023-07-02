"Я Россию больше люблю": в Херсоне за гуманитаркой пришла фанатка Путина – видео

Женщина заявила о любви к России, однако от украинской гуманитарной помощи не отказалась.

В Херсоне местная жительница пришла к волонтерам за гуманитарной помощью и заявила, что "больше любит Россию".

Видео в TikTok опубликовал волонтер, основатель ОО "Мечта свободных людей" Семен Турута.

Сначала пенсионерка поинтересовалась, почему они помогают херсонцам, на слова волонтера о том, что он хочет помочь Украине и украинскому народу, она сказала, что "не любит Украину, Россию любит больше".

После своих слов женщина взяла гуманитарную помощь от волонтеров и спокойно ушла.

В Херсоне женщина пришла к волонтерам за гуманитаркой и заявила, что "любит Россию"

Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС, уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.

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