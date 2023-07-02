"Я Россию больше люблю": в Херсоне за гуманитаркой пришла фанатка Путина – видео

Женщина заявила о любви к России, однако от украинской гуманитарной помощи не отказалась.
В Херсоне местная жительница пришла к волонтерам за гуманитарной помощью и заявила, что "больше любит Россию".
Видео в TikTok опубликовал волонтер, основатель ОО "Мечта свободных людей" Семен Турута.
Сначала пенсионерка поинтересовалась, почему они помогают херсонцам, на слова волонтера о том, что он хочет помочь Украине и украинскому народу, она сказала, что "не любит Украину, Россию любит больше".
После своих слов женщина взяла гуманитарную помощь от волонтеров и спокойно ушла.
Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС, уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.
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