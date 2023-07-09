На базе отдыха "Куманьок" в Запорожье женщина, выехавшая с оккупированных территорий, сделала замечание посетителям из-за песен российской исполнительницы Ирины Аллегровой. Как известно, певица находится под санкциями, потому что поддерживает войну РФ в Украине.

Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Вы знаете, что у нас запрещена в местах общественного отдыха русская музыка?" — поинтересовалась автор видео у компании, которая развлекалась под песни известной "путинистки".

После словесной перепалки с женщиной, которая убеждала, что слушать песни Аллегровой — это "дело вкуса", в разговор вмешались двое мужчин.

Один из них назвал себя "военным", уверял, что в Украине общаются на "русском языке" и заявил, что он "рождён в СССР".

На последних кадрах записи видно, что у женщины силой отобрали телефон, на который она снимала.

“Если они реально окажутся военными прошу лично за них прощения. Мне очень стыдно за них. По моему личному мнению, такая мразь не имеет никакого права носить военную форму и называть себя военными. Военный – это защита, честь и достоинство”, — написал в комментарии к видео офицер Анатолий Штефан, призвав помочь с идентификацией присутствующих на видео людей.

"Я рожден в СССР": в Запорожье новый скандал из-за российской музыки

Напомним, в январе 2023 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Киркорова, Аллегровой, Долиной и других российских артистов и пропагандистов.

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