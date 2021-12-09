"Я сама еще ребенок": 18-летняя мать рассказала подробности гибели 10-месячного младенца на Буковине

Семья на учете в соцслужбах не состояла.
В г. Сторожинец Черновицкой области во время пожара в жилом доме погиб 10-месячный младенец, 2-летнему мальчику удалось спастись.
Об этом сообщает черновицкий телеканал "ТВА".
Известно, что 18-летняя мать детей пошла к соседям за молоком. В это время в доме, где находились дети, вспыхнул пожар.
Соседи семьи, где произошла трагедия, уверяют, что женщина у них была недолго. По данным спасателей, в это время старший мальчик открыл дверь печки, из-за чего вспыхнул пожар.
Когда прибежали взрослые, старшего мальчика удалось спасти, но меньший уже не дышал. Главный врач Сторожинецкой районной больницы Александр Войцеховский рассказал, что 2-летний мальчик после пожара был госпитализирован, однако родители уже его забрали. У него диагностировали только ОРВИ.
Мать детей рассказала, что ей очень жаль, что все произошло. Женщина убеждена, что ей нужно было дождаться сожителя, а потом идти за молоком.
"Я сама еще ребенок. Но что я сделаю? Я такого не ожидала, и не знала, что такое произойдет. А нужно было не оставлять их. Надо было дождаться мужа и потом уйти", — говорит мать детей Николетта.
Известно, что на учете в соцслужбах семья не состояла.
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