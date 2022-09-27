"Я сейчас еду домой, в расположении нет ни кроватей, ни*уя": в РФ мобилизованные в казармах спят на полу (видео)

Будущие вояки отправились в учебные центры, впрочем, условия, где размещают "мобиков", откровенно шокируют.

Видео как россияне просто спят в расположениях на полу выложил один из мобилизованных.

"Я сейчас еду домой... У нас в расположении нет ни кроватей, них*я нет", — говорит россиянин.

На кадрах мужчина идет по коридору казармы, где его и других призывников разместили. Он сообщает, что кроватей в расположении нет совсем, поэтому мобилизованные вынуждены спать на полу.

В доказательство своих слов он показывает, как мужчины лежат на полу во всех казармах – кровати нет ни одной.

Из-за такого скотского отношения оккупант угрожает вернуться домой.

"Я за Родину пришел. Я х*й здесь останусь. Это видео для того, чтобы не сказали, какой я плохой", — резюмировал оккупант.

Напомним, что видео из российской казармы, где мобилизованных россиян инструктируют по самостоятельному обеспечению себя всем необходимым, выложили в свободный доступ. На видео инструктор по медицине дает советы будущим солдатам, что именно им нужно купить, а что лучше попросить у родных. Речь идет о бинтах, жгутах, перекиси водорода и даже гигиенических прокладках и тампонах.

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