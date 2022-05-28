”Я слышал много, но верю в факты”: Зеленский о вступлении Украины в ЕС

”Я слышал много, но верю в факты”: Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Владимир Зеленский прокомментировал путь в Евросоюз и высказывания некоторых политиков, что это невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все шансы относительно быстрого вступления в Евросоюз.

В частности, он отметил, что, несмотря на негативные высказывания некоторых политиков, большинство европейских стран и европейцев поддерживают Украину.

Об этом он рассказал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

"Я слышал об оккупации Украины Путиным за три дня. Слышал это от многих представителей стран ЕС. И не только ЕС. И было много телефонных звонков, что за три дня вас убьют. Слышал многое, что нужно эвакуировать семью из Киева., что ты должен сделать это, ты сильный, но должен быть не в Украине. Я слышал много, но верю в факты — в факт, что мы сейчас общаемся в Киеве", — подчеркнул президент.

Напомним, две страны выступили против ускоренного вступления Украины в Европейский союз.

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