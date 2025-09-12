"Я стал обузой для семьи": военный после ранения пожаловался на нищету

Военный Петр Конопля / © Instagram

Бывший актер, а ныне боевой медик, рекрутер Сил беспилотных систем Петр Конопля поделился, что стал фактически обузой для своей семьи. Все потому, что после получения четвертого ранения военного вывели в тыл, где его зарплата составляет 20 тыс. грн. Боец призывает власть поднять сумму базового денежного обеспечения солдатам ВСУ как минимум до 50 тыс. грн.

Об этом Конопля рассказал в видеообращениях на своей Instagram-странице.

«Я — воин Вооруженных сил Украины, который четвертый год защищает свою страну… Мне уже не хватает на мою плохую жизнь. Я не могу закрыть свои базовые потребности. Я стал обузой для своей семьи. После четвертого ранения я выведен в тыл и получаю 20 тысяч гривен. Это меньше, чем получает официант. Это меньше, чем получает парикмахер. Это меньше, чем получает охранник в АТБ. Мне стало очень тяжело», — поделился военный.

Он отметил, что уже много раз обращал внимание на этот вопрос, «но никто, кроме вас, я считаю, не может этого решить».

Конопля акцентировал, что не все военные получают зарплату в размере 120 тыс. грн. Такие суммы поступают только 20% защитников, которые находятся непосредственно «на нуле».

«Все остальные, — неважно, сколько ты будешь служить в армии: год-два-четыре, получив ранение, списанный в тыл, — ты будешь получать 20 тысяч гривен. И выживай на эти деньги, как хочешь. Ты перестанешь поддерживать свою семью, ты перестанешь уважать себя, ты перестанешь гордиться тем, что ты воин, потому что каждому, кому ты скажешь, что ты солдат и служил ВСУ, они будут смотрит на тебя, как на беднягу. А ты не сможешь даже уволиться, не сможешь вторую работу себе найти», — рассказал боец.

Он отметил, что платить такие мизерные деньги военным, которые положили свою жизнь на защиту Украины, это — «вершина неуважения».

«Я стал бом*ом, я нищий»

Конопля сообщил, что ушел на войну в возрасте 27 лет. Сейчас ему — 31. Боец говорит, что потерял лучшие годы своей жизни, а сейчас не может жить обычной жизнью, как обычные люди.

«Я не могу закрыть свои базовые потребности. Мне приходится думать на службе, где бы заработать денег, чтобы послать домой к своей семье. И мне все это очень сильно надоело. Я занимаю деньги у своих знакомых, я прошу деньги, я стал бом*ем — я себя так чувствую. Я сейчас проснулся, понимаю, что зарплата еще не скоро, а мне уже надо одолжить деньги. Я сейчас буду писать своим побратимам, чтобы они хоть что-то мне сбросили», — рассказал защитник.

Он попросил украинцев поддержать всех военных, «чтобы вы показали волю народа».

Обращение бойца к власти и как помочь военным?

«Я не хочу на службе думать, как протянуть этот месяц и где найти денег детям. Я хочу достойной оплаты труда для себя и своих побратимов. Мы заслужили достойное отношение к себе! Я хочу, чтобы власть подняла сумму базового денежного обеспечения солдатам ВСУ минимум до 50 тысяч гривен уже в этом году, а не в следующем!» — подчеркнул Конопля.

Он призвал обратить внимание на петицию №41/007937-25еп. о повышении зарплаты военным, которая уже набрала 25 тыс. подписей.

«Также на этом мероприятии я поддерживаю закон о военном омбудсмене; не принимать законопроект №13452; отменить нормы закона №8271 от 2022 года. Эти действия приблизят нашу победу, повысят морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, позволят военным решить большинство своих жизненных проблем и повысят уровень доверия к государству. Достоинство воина — достоинство государства», — резюмировал военный.

Напомним, в конце июля народный депутат Руслан Горбенко заявлял, что в Украине рассматривается возможность повышения зарплат военным, которые находятся в тылу. По словам нардепа, нынешняя оплата труда в размере около 20 тыс. грн является несправедливой. Планируется, что минимальная зарплата для рядового состава в тылу вырастет до 50 тыс. грн, для сержантов — до 70 тыс. грн, а для младших офицеров — до 75-80 тыс. грн.