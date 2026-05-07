"Я стоял на коленях, и меня пи*дили": в Днепре избили ветерана, в ТЦК ответили и заявили о вымогательстве денег (видео)

Ветеран 3-й ОШБр с инвалидностью Дмитрий Матяш и его побои / © скриншот с видео

Экс-боец 3-й ОШБр, ветеран войны с инвалидностью Дмитрий Матяш заявил, что в Днепре его остановили и избили сотрудники ТЦК и СП. В самом военкомате избиение отрицают и утверждают, что на просьбу показать свои документы ветеран начал провоцировать группу оповещения, из-за чего возник конфликт. По данным ТЦК, после этого мужчина вместе со своим адвокатом требовали от центра комплектования компенсацию от 15 тыс. до 100 тыс. долл.

Заявление ветерана об избиении работниками ТЦК в Днепре

В соцсетях появилась информация о том, что в Днепре работники ТЦК избили ветерана войны с инвалидностью, бывшего бойца Третьей штурмовой бригады. Речь идет о Дмитрии Матяше. По словам ветерана, его силой задержали, не дав показать документы, избили и доставили в Шевченковский районный ТЦК.

Матяш записал видео, в котором рассказал детали инцидента.

«Я — Матяш Дмитрий Владимирович. Я — лицо с инвалидностью следствие войны. Меня избило ТЦК. Я шел к своей машине, чтобы сесть в машину и поехать домой. Но мне помешал автомобиль черного цвета дорогу. И откуда выбежал первый работник, которому я ответил — если он не боевой, ко мне пусть не подходит. И сам пошел в машину, где сидели в черных масках люди, которых я не знал. Я им задал вопрос «кто вы есть, ребята? Привет, покажите свои документы, а я свои удостоверения покажу». Мне даже документ не дали показать, кто я, что я. Начали забивать ногами. И мое достоинство, мое достоинство просто унизили. Я стоял на коленях, и меня пи*дили, как собаку, в течение часа. Потом меня привезли в Шевченковский ТЦК, во двор, но к начальнику меня никто не водил», — рассказал Матяш.

Только после проверки документов работники ТЦК поняли, что привезли ветерана с инвалидностью.

«Только там они во дворе этого ТЦК увидели мои документы и начали извиняться, договариваться и тому подобное», — сказал экс-боец.

По словам Матяша, около 22:00 работники ТЦК привезли его на то место, где днем били и задерживали. Ветеран говорит, что дождался своих побратимов, с которыми снова поехал в военкомат, «но вопрос не решился». Разговор с руководством перерос в конфликт, а реакция была пренебрежительной.

«Полковник этот мне сказал, что своих в обиду не даст», — отметил бывший боец.

"Я не против ТЦК, но я против вот этого произвола и вот этих спортиков, непонятно кого. Я против такого преступления, я против бусификации, я против этих пыток, которые они сделали. Я более чем уверен, что и половина там — не боевые. Они и трех минут не видели того «нуля», а тем более и войны», — высказался в видеообращении ветеран.

Он добавил, что в 2022 году пошел как доброволец служить в 98-й отдельный батальон территориальной обороны «Азов-Днепр», а затем перевелся в 3-ю ОШБр.

«Три с половиной года из четырех почти провел там, в этой бригаде. После каждого ранения я возвращался», — сообщил Матяш.

Побои Дмитрия Матяша / © скриншот с видео

Зарегистрированное уголовное производство по избиению ветерана и медицинская справка / © скриншот с видео

Реакция ТЦК и заявление о вымогательстве денег

В Днепропетровском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию из соцсетей об избиении ветерана военнослужащими одного из районных военкоматов Днепра. Там утверждают, что работники ТЦК не били мужчину. В учреждении также заявили о вымогательстве денег с его стороны.

«Сообщаем, что данный гражданин был остановлен группой оповещения, на просьбу показать свои документы и подтвердить правдоподобность своего статуса, начал провоцировать военнослужащих. Был доставлен в РТЦК и СП, где продолжил конфликт», — говорится в заявлении областного центра комплектования.

Согласно сообщению, во время пребывания на территории ТЦК мужчина в конце концов согласился предъявить документы. После проверки информации о его статусе ветеран покинул помещение.

Уже на следующий день в центр прибыли люди, которые также проходили службу в составе 3-й ОШБр. Представители ТЦК объяснили им обстоятельства конфликта, после чего те просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оставили территорию без каких-либо претензий.

«После чего данный гражданин вместе со своим адвокатом требовали от РТЦК и СП компенсацию от 15 до 100 тыс долларов США«, — утверждают в областном центре комплектования.

Там также опубликовали видео некорректного поведения мужчины в отношении военнослужащих ТЦК, аудиозапись разговора с адвокатом, который якобы требовал компенсацию в долларах, а также скриншот переписки.

«С целью получения неправомерной наживы им было выложено видео в социальные сети. Ни одного случая избиения данного лица не было, а его заявления не соответствуют действительности«, — отметили в ТЦК.

Дата публикации 10:57, 07.05.26

«Получается, вы предлагаете собрать 15 тысяч долларов и привезти ему, чтобы он заявление не писал? А кто вы у него?» — говорит на аудиозаписи работник ТЦК.

«Я его адвокат и друг. Давно его знаю, уже лет 11. Можете проверить — Фоменко Виктор Юрьевич, Черниговская коллегия. Если до 18:00 вы не приедете и не возместите моральный и материальный ущерб, мы вызываем протест просто в другом русле. Подаем заявление о совершении уголовного преступления, плюс он подаст иск о возмещении ущерба. Видео мне прислали, побеспределили вы там нехорошо. Если вас много было, я понимаю, что сумма немаленькая, но понимаете, чувак воевал, вы его взяли ногами побили. Я все понимаю, что вы там осуществляете свои функции, свою работу, но меру тоже надо иметь. Поскольку вас было много, я думаю, 15 тысяч вам там на полку разбрасывать — не проблема. Если к 6 часам Дима мне отзвонит и скажет, что ничего нет, и от вас не будет никакого звонка, я восприму это как отказ», — сказал на аудио вероятный адвокат ветерана.

Заявление полиции об избиении мужчины работниками ТЦК

Напомним, накануне стало известно, что в Днепре полиция расследует избиение 39-летнего мужчины, который заявил о причастности к инциденту работников ТЦК. Это произошло в Центральном районе города.

30 апреля потерпевший обратился в полицию с сообщением о телесных повреждениях после контакта с представителями военкомата. По факту открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении, продолжается досудебное расследование.

