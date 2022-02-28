"Я стою вместе с Украиной": Стивен Кинг поддержал украинцев в войне против российских оккупантов (фото)

"Я стою вместе с Украиной": Стивен Кинг поддержал украинцев в войне против российских оккупантов (фото)

Кинг опубликовал фото в соцсетях.

Известный американский писатель Стивен Кинг поддержал украинцев, опубликовав фото.

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Об этом "король ужасов" написал в Twitter.

" Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день – исключение", — написал писатель.

Он также опубликовал фото в футболке с надписью: "Я стою вместе с Украиной".