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"Я так соскучился": трогательное видео разговора маленького мальчика с отцом-военным

"Я так соскучился": трогательное видео разговора маленького мальчика с отцом-военным

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
779
Время на прочтение
1 мин
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"Я так соскучился": трогательное видео разговора маленького мальчика с отцом-военным

Трогательный разговор маленького мальчика с отцом-военным. Фото: скриншот с видео

Мальчик сквозь слезы говорит с отцом по телефону.

В Сети опубликовали трогательное видео, как маленький мальчик говорит по телефону со своим папой, воюющим против российских захватчиков.

Видео у TikTok опубликовала мама мальчика.

На нем видно, как ребенок, сдерживая слезы, общается с отцом, находящимся на войне.

Мальчик говорит: "Папа, я так соскучился".

Напомним, в Польше нашли мертвыми двоих детей и тяжелораненую мать: перед этим было странное письмо.

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Дата публикации
Просмотры
779
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